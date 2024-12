Accademia del Gusto. Omaggio a Paracucchi

La conviviale degli auguri dell’Accademia del Gusto si è svolta nella splendida cornice della Locanda dell’Angelo progettata da Vico Magistretti; la serata è stata organizzata dagli accademici Mariella e Valter Taglieri. Nell’occasione della serata natalizia l’Accademia del Gusto ha ricordato il ventennale 2004-2024 della scomparsa del grande cuoco Angelo Paracucchi. “Angelo Paracucchi era nato in Umbria, a Cannara – ha spiegato nell’introduzione il Presidente dell’Accademia Nicola Carozza tratteggiandone la figura – dopo essersi formato nell’hôtellerie è cresciuto nella catena dei Motel Agip a Bologna, Firenze e infine a Sarzana. Ma la sua notorietà a livello nazionale arriva nel 1974 con la creazione della “Locanda dell’Angelo”. E’ stato un grande imprenditore e un precursore nella cucina, apparendo in trasmissioni tv con Luigi Veronelli, lanciando una sua linea di prodotti e pentole". La proprietà della Locanda dell’Angelo è rimasta alla famiglia Paracucchi, il locale oggi è gestito da Fabio Cardini con Maître Enrico Bertucci e chef Fabrizio Bonvini. Per l’occasione ai numerosi Accademici presenti è stato presentato un menu con riduzione di ceci e mazzancolle al rosmarino; verdure spadellate con seppioline; baccalà mantecato; risotto rosso con scampi e limes; pescato del giorno all’isolana con patate; dolce natalizio. Durante la cena gli Accademici sono stati allietati da un simpatico gioco organizzato dagli accademici Alberto e Maria Grazia Ascari, con premi offerti dalla gioielleria Fregni, sono risultati vincitori gli Accademici Roberta Isoppo e Pierangelo Devoto.