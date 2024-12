Abusi su una dipendente . Imprenditore a processo

Davvero una brutta storia maturata all’interno dell’ambiente di lavoro. Il gup del Tribunale della Spezia Tiziana Lottini (nella foto) ha rinviato a giudizio un imprenditore della Val di Magra, ne omettiamo le generalità per tutelare la parte offesa, denunciato da una sua dipendente. Rischia la condanna per il reato di violenza sessuale. L’uomo, titolare dell’azienda, a quanto raccontato dalla sua ex dipendente avrebbe infatti preteso da lei attenzioni sempre più particolari e spinte oltre a tenere atteggiamente decisamente pesanti approfittando anche del ruolo apicale svolto all’interno del gruppo di lavoro. Da qui la decisione della donna di sporgere denuncia. Il gup Lottini lo ha quindi rinviato a giudizio e la discussione è stata fissata per il prossimo febbraio. L’imprenditore è difeso dall’avvocato Paolo Mione di Sarzana mentre la parte lesa dalla collega Larissa Gagliardini.