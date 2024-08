Abbonamenti, quasi quattromila sottoscrizioni

Procede a buon ritmo la campagna abbonamenti dello Spezia per la stagione 2024-25. Quasi quattromila supporter aquilotti hanno sottoscritto l’atto di fede, a confermare un amore sconfinato della comunità spezzina per i colori bianchi. Nonostante il clima di austerity instaurato dai Platek, con un livello di autogestione fin troppo spinto che si è riverberato sulla campagna acquisti all’insegna del risparmio, i tifosi delle Aquile hanno rinnovato in massa la fidelizzazione verso la propria squadra del cuore. Un affetto incondizionato, quasi a scatola chiusa, che trova le sue fondamenta nell’attaccamento viscerale degli abitanti di questo lembo di Liguria allo Spezia tramandato di padre in figlio, di generazione in generazione. "Qui hanno visto Inter, Milan e Juve – ha affermato mister Luca D’Angelo – eppure gli spezzini hanno festeggiato la salvezza in Serie B in modo incredibile, a confermare un attaccamento davvero fuori dal comune". La voglia di esserci e di provare le emozioni intense che solo il ‘Picco’ sa trasmettere spinge a traguardare l’obiettivo concreto di eguagliare i 4.720 sempre presenti dello scorso campionato, addirittura puntando alle cinquemila fidelizzazioni. Dopo la chiusura della fase di prelazione, con ben 3.567 tessere sottoscritte, la fase libera si protrarrà fino al 19. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti alla biglietteria ufficiale dello stadio, aperta tutti i giorni dalle 17 alle 20 oppure online o ancora tramite il circuito Vivaticket.

Fabio Bernardini