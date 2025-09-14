Abbandono di rifiuti lungo il San Lazzaro. Due persone denunciate

Dai rifiuti abbandonati spuntanole ricevute per la ristrutturazione di un’abitazione: nei guai il titolare della ditta edile e il conducente del mezzo utilizzato per abbandonare l’immondizia, denunciati dai carabinieri forestali. La vicenda è avvenuta a a Castelnuovo Magra e ha preso le mosse dall’abbandono di rifiuti lungo l’argine destro del canale San Lazzaro, tra cui materiale isolante utilizzato per lavori edili, tavole di legno, vetro, una vasca da bagno in resina, lamiere e vecchi lampadari. I forestali acquisivano quindi le immagini del sistema di videosorveglianza del Comune, attraverso cui è stato individuato il veicolo, già noto ai forestali per un altro episodio di abbandono di rifiuti avvenuto nel mese di aprile. Tra i rifiuti veniva poi rinvenuta documentazione che proveniva dalla ristrutturazione edile di un’abitazione a Luni. venivano quindi assunte informazioni da tutti i lavoratori coinvolti nella ristrutturazione: al termine, sono stati denunciati sia il titolare della ditta esecutrice delle opere di ristrutturazione – che aveva l’obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti – sia il conducente del veicolo immortalato dalle telecamere, per abbandono di rifiuti e per aver effettuato il trasporto degli stessi illecitamente.