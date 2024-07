A tutto Kolors a Brugnato. Serata di musica e interviste fra ’Karma’ e ’Italodisco’

Con il loro singolo ‘Karma’ sono andati in testa alla classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Con la loro canzone hanno la meglio sulle hit di Shakira, Dua Lipa e Beyoncé. I The Kolors saranno stasera, alle 21, sul palco del Brugnato 5Terre Outlet Village, per il secondo appuntamento delle ‘Summer Nights’. I The Kolors, oltre ad eseguire alcuni dei loro più grandi successi, si racconteranno al microfono della voce di Radio Number One Vittoria Marletta, in un’intervista che toccherà tutti i momenti più significativi della loro carriera. L’intero evento live verrà poi trasmesso in radio domenica 28 luglio alle 20.

Protagoniste, quindi, come sempre nella rassegna, musica e parole, in quest’occasione dei The Kolors, la band in heavy rotation, in queste settimane, su tutte le radio, con il singolo ‘Karma’, a un anno da ‘Italodisco’ (5 dischi di platino pari a mezzo milione di copie vendute) e dopo il successo sanremese di ‘Un ragazzo una ragazza’ (al Teatro Ariston si sono classificati solamente sedicesimi, poi la canzone ha vinto due Dischi di platino e spopolato ovunque). I The Kolors sono un gruppo musicale pop rock nato nel 2009 a Napoli. La band è composta dai cugini Antonio ‘Stash’ ed Alex Fiordispino (rispettivamente voce e chitarra, batteria e percussioni) e da Dario Iaculli bassista, che ha preso il posto di Daniele Mona uscito dal gruppo ad ottobre del 2022. La porta del successo per loro, come per altri, si è aperta dopo la partecipazione ad ‘Amici di Maria De Filippi’, che hanno vinto nel 2015; da lì la scalata al successo approdando agli Mtv Awards ed al Summer Festival con i brani ‘Everytime’ (divenuto un vero successo commerciale) e ‘Realize’, cantato in duetto con Elisa. Come nelle precedenti edizioni in occasione delle date delle ‘Summer Nights’, tutte ad ingresso libero con inizio alle 21, i negozi di Brugnato 5Terre Outlet Village resteranno aperti fino alle 24, per regalare un’esperienza unica tra shopping esclusivo all’aria aperta e grande musica dal vivo.

Marco Magi