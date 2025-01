A Sesta Godano va in pensione un altro medico

Fra dieci giorni il Comune di Sesta Godano entrerà nella ormai lunga lusta dei territori carenti sotto il profilo dell’assistenza primaria. L’unico medico di famiglia andrà in pensione dal 1° febbraio, e il rischio di non trovare sostituti è alto. "È in corso la domanda, da parte di Asl5, per dichiarare la nostra zona carente da ’disagiata’ a ’disagiatissima’ al fine di rendere economicamente più conveniente l’incarico del medico di famiglia nel nostro Comune – spiega il sindaco Marco Traversone (nella foto) –. È purtroppo andata deserta la manifestazione di interesse fatta da Asl5 per la sostituzione temporanea. Sarà pubblicato il bando per la sostituzione definitiva del medico di famiglia pur consapevoli della difficoltà di trovare un sostituto, visto l’esito negativo dei bandi di altre zone carenti. Lo stesso bando sarà ripetuto più volte sino alla partecipazione di qualche medico di medicina generale. Per i pazienti del Peluso, solo dal 1° febbraio sarà possibile scegliere tra i due medici che si sono messi a disposizione ossia le dottoresse Florian e la Micu". Secondo quanto annunciato dal sindaco Traversone, "la dottoressa Florian continuerà con gli attuali giorni di visita mentre la dottoressa Micu riceverà presso l’ambulatorio del Comune in via Zeri, inizialmente il venerdì mattina. Logicamente sarà possibile recarsi anche negli altri ambulatori dove le dottoresse Micu e Florian ricevono abitualmente al di fuori del Comune di Sesta Godano. I pazienti del Peluso possono scegliere liberamente anche altri medici di famiglia operanti negli altri distretti previa accettazione da parte del medico stesso".

mat.mar.