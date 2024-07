A palazzo Roderio il ’Magnum opus’

Natura, spiritualità, colore e materia per ‘Magnum opus’, la mostra a due che vedrà gli artisti Valerio Neri e Luciano Viani (nela foto) esporre, da stasera, nell’atrio del palazzo comunale di Sarzana. Al vernissage, previsto per le 20.30, l’introduzione del sindaco Cristina Ponzanelli e l’accompagnamento musicale di Alessandro Ariani e Mappo. Le opere saranno poi visibili fino a domenica 11 agosto. L’esposizione di Neri è a cura di Maurizio Marco Tozzi. L’artista presenta una serie di opere che mettono in evidenza il suo complesso viaggio. "Un percorso che potremmo definire atemporale – dice Tozzi – che parte dall’antica Grecia per arrivare fino ad giorni nostri con un forte lavoro di introspezione personale". Oltre al busto ‘Nike primordiale’ e ‘Muso di Cavallo – Autoritratto’, ci sono ‘La mia arroganza’ e due opere che parlano d’amore: ‘Dopo l’estasi - Petite mort’ e ‘Mai (p?t?), integri’. "L’amore è per l’individuo la spinta ad abbattere i propri confini – dice Neri – Diviene il massimo rischio per la nostra individualità. Esso disintegra la solitudine, ci costringe all’apertura".

Marco Magi