A Monterosso l’iniziativa ’BioWatching nel Blu’

Per la prima volta in contemporanea in sei località costiere italiane, fra cui Monterosso, ha preso il via l’evento ‘BioWatching nel Blu’, la prima edizione di un’iniziativa scientifica nazionale di Citizen Science – coordinata dalla biologa Erika Mioni – applicata al monitoraggio costiero delle specie marine indigene e aliene presenti nel Mediterraneo. Durante la fase di ricerca in mare, svolta sulla spiaggia monterossina di Tragagià, lo staff di biologi, studenti-tutors dell’Ic2, subacquei di Percorsi nel Blu e Life on the Sea, hanno indirizzato i partecipanti all’osservazione dei fondali in autonomia, praticando lo snorkeling, l’apnea o l’immersione con autorespiratore, a tre profondità diverse. Diversi aspetti hanno reso innovativa l’iniziativa: la contemporaneità della raccolta dei dati scientifici, l’omogeneità del metodo di lavoro (un protocollo condiviso) ed infine l’inclusività nel coinvolgimento dei partecipanti, non solo scienziati, ma anche subacquei, studenti e cittadini. Il successo riscontrato è dovuto non solo dalla sinergia di un lavoro in team tra gli esperti, dalla consapevolezza del valore scientifico e sociale, ma anche dalla forte motivazione con cui amministrazioni, enti, istituzioni ed associazioni hanno saputo fare rete per sostenere l’ampliamento del raggio di azione del progetto Percorsi nel Blu.

m. magi