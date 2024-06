A Montemarcello si festeggia la notte romantica

La notte romantica nei Borghi più belli d’Italia fa tappa a Montemarcello, incantevole borgo del comune di Ameglia. Stasera "verrà celebrato l’amore" a partire dall’inaugurazione della Strada Poetica del Golfo dei Poeti – progetto de La Marrana arteambientale di Montemarcello che vede l’installazione di 10 leggii con poesie di grandi poeti, da Gabriele D’Annunzio a Filippo Tommaso Marinetti, collocati in Via Don Calisto De’ Marchi verso Punta Corvo - che si terrà alle 19 in piazza XII Dicembre. In programma letture dell’attore spezzino Roberto Alinghieri accompagnato dal sassofono di Valentina Renesto e della chitarra di Giuseppe Tropeano. A seguire, nei bar del borgo, verrà servito l’aperitivo futurista a base di la Polibibita La Giostra -drink -creato dall’aeropittore futurista Enrico Prampolini, co-autore dei famosi mosaici del Palazzo delle Poste a Spezia. I ristoranti di Montemarcello che proporranno un menù speciale per una cena romantica che, come gran finale, proporrà per l’occasione il dolce ‘Pensiero d’Amore’. "Questa per Montemarcello è un’importante occasione per far conoscere e vivere la suggestione del nostro borgo – ha spiegato la vicesindaco Raffaella Fontana – nei luoghi più panoramici saranno installate due postazioni per selfie romantici e sparsi per il paese ci saranno musica e tanti palloncini dedicati".