A lezione di rianimazione con la Croce rossa di Calice

Una serata dedicata all’illustrazione teorica e pratica della rianimazione cardiopolmonare e delle manovre di disostruzione delle vie aeree nei bambini e negli adulti. La organizza la sede della Croce Rossa di Calice al Cornoviglio, venerdì 31 marzo dalle ore 21 alle 22 alla scuola materna e primaria di Piano di Madrignano.

Vista la lontananza del territorio calicese dai presidi di soccorso e i tempi di attesa per l’arrivo del 118 in caso di emergenze, la Croce Rossa ha deciso di sensibilizzare sia gli insegnanti della scuola che tutti i genitori degli alunni sulle manovre di primo soccorso. Troppo spesso, infanti, davanti a un episodio di arresto cardiaco o di soffocamento le persone non sanno come comportarsi, quando sarebbe sufficiente seguire una serie di semplici passi per essere d’aiuto e, talvolta, riuscire a salvare una vita in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e del personale del 118.