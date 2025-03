A lezione di dialetto col prof Cavallini

Con l’obiettivo di portare avanti la valorizzazione del patrimonio linguistico locale, l’associazione Aidea propone il saggio di metà corso del Corso di dialetto spezzino 2024-2025. L’evento si terrà oggi, alle 17, nella sede del sodalizio in via Persio 27. Gli allievi del corso si esibiranno nella recitazione di alcune canzonette carnevalesche, accompagnate da una breve presentazione sulla storia e le tradizioni del Carnevale Spezzino, a cura del docente Pier Giorgio Cavallini. Si tratta di un appuntamento aperto a tutti, per celebrare la cultura locale e scoprire la bellezza del dialetto spezzino. Cavallini, laureato con lode in Filologia italiana all’Università di Pisa nel 1975 con una tesi di laurea sul dialetto di Varese Ligure, ha scritto diverse pubblicazioni sul dialetto spezzino e di altri del territorio. L’entrata è libera e per informazioni è possibile contattare Aidea al numero di telefono 0187 300835 o inviare una mail all’indirizzo [email protected].