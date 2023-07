A Castelnuovo Magra, domani la commedia 'Prestazione occasionale' della Futura Teatro

Una domenica di risate assicurate sul palco di Teatrika. Domani sera è infatti in programma nella rassegna nazionale in programma all’area verde di Molicciara, nel Comune di Castelnuovo Magra la commedia dal titolo "Prestazione occasionale" della compagnia Futura Teatro di Firenze. Un atto unico vincitore di 10 premi nazionali scritto dall’autore Francesco Brandi. In scena gli attori Francesca Palombo, Lorenzo Lombardi, Vanni Monsacchi, Michele Cimmino. La rassegna è organizzata dalla Compagnia degli Evasi con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Magra. Inizio alle 21.30 con ingresso libero, in caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’interno del centro sociale.