A Carro corrono in tre per diventare sindaco Isolabella ci riprova La novità è Biagioni

Tre candidati per amministrare un territorio di poco meno di cinquecento anime. Elezioni ancora una volta molto partecipate a Carro: nel piccolo Comune dell’alta Val di Vara, come già accaduto nel 2018, è corsa a tre per la poltrona di sindaco. Cinque anni fa Antonio Solari conquistava il municipio per la terza volta consecutiva con percentuali bulgare, superando Loriano Isolabella ed Elio Colella. Ora, raggiunti i limiti di mandato, il sindaco uscente è candidato consigliere della lista ‘Il Paese che vogliamo’, che vede come candidato a sindaco Ezio Firenze, pensionato che punta a raccoglierne il testimone a capo di una lista trasversale vicina al centrodestra, dove trovano posto diversi membri della maggioranza dell’ultima legislatura del parlamentino carrese. I candidati consiglieri sono Alessio Antognoli, Antonella Sivori, Giovanni Garibotti, Maria Luisa Londra, Roberto Solari, Sabina Paoletti, Enrico Pellegri, Teodato Lorusso, Antonio Solari, e Angelo Delucchi. Ci riprova, dopo l’esperienza del 2018 (dove raccolse il 23,69% dei voti e tre seggi nel consiglio comunale carrese) il centrista Loriano Isolabella, decano della politica spezzina che ha deciso di presentarsi al voto a capo della lista Udc, della quale fanno parte i candidati consiglieri Claudio Toso, Andrea De Lucchi, Ernesto Marchi, Fabrizio Delle Piane, Roberto Sensoni, Ilaria Zito, Antonio Monti, Adriana Forgi e Giancarlo Pochini. A Carro scende in campo anche la destra.

La novità di questa tornata elettorale è infatti rappresentata dalla Fiamma Tricolore, col movimento che ha deciso di essere parte attiva nelle elezioni dei due Comuni della vallata del Vara al voto i prossimi 14 e 15 maggio, con la presentazione di proprie liste. Il segretario provinciale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, Daniele Biagioni, ha deciso di candidarsi a capo della lista ‘Fiamma Tricolore’ in cui figurano non solo militanti del movimento di destra, ma anche anche candidati consiglieri indipendenti. Fanno parte della lista a sostegno di Biagioni, Livio Orlando Grazzini, Luciana Bassetti, Luca Stretti, Giovanna Biggi, Luciano Ruiu, Andrea Crispino, Leonardo Mavilio. Nel Comune dell’alta Val di Vara sono 640 i cittadini votanti: di questi, circa 220 sono residenti all’estero e iscritti all’Aire. Alle elezioni del 2018, Solari ottenne il 74,56% dei voti, superando nell’ordine Loriano Isolabella col 23,69% ed Elio Colella con l’1,73%.