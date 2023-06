60% delle imprese edili spezzine applica contratto artigianato, rinnovato il direttivo di Anaepa Confartigianato

Oltre il 60 per cento delle imprese iscritte alla Cassa Edile spezzina applicano il contratto dell’artigianato per 933 lavoratori, pari al 40 per cento del totale di 2.418 degli iscritti alla Cassa. I dati, aggiornati al dicembre 2022, certificano la rilevanza dell’edilizia artigiana in provincia della Spezia ed il peso della contribuzione di tali imprese nella economia provinciale. Da questi numeri è iniziata la discussione tesa a promuovere una coscienza organizzativa e sindacale delle ditte artigiane del settore delle costruzioni per il rinnovo del direttivo di Anaepa Confartigianato, una delle organizzazioni maggiormente rappresentativa del settore. L’ assemblea di categoria ha rinnovato il consiglio direttivo. Eletto presidente l’ingegner Alessio Caldassi, vice Antonio Mazzei, past president Paolo Attilio Garbini e consiglieri Roberto Queirolo, Alberto Baria e Marco Evangelisti. Presenti all’incontro il direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli e Luca Mafrici, funzionario addetto al settore. Le imprese interessate a conoscere Anaepa possono chiamare lo 0187 286649-11.