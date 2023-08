Urta con l'auto una donna e poi fugge: denunciato pirata della strada

Scarlino (Grosseto), 30 agosto 2023 - È stato individuato il pirata della strada fuggito dopo aver urtato con la sua auto una donna, che è rimasta gravemente ferita. È successo sulla strada delle Collacchie a Scarlino lo scorso lunedì sera. Il conducente è stato individuato dai carabinieri. Si tratta di un uomo che abita non lontano da dove si è verificato l'incidente e che è stato poi denunciato per lesioni aggravate e omissione di soccorso. La donna ferita, una 45enne straniera che ogni anno trascorre in provincia di Grosseto le sue vacanze, è ricoverata in rianimazione a Siena.

Da quanto ricostruito dai carabinieri, in base anche a un frammento di uno specchietto di un'auto rinvenuto a terra che ha consentito di individuare il modello dell'auto pirata, è molto probabile che l'automobilista abbia colpito la donna con lo specchietto e poi si sia allontanato. La 45enne era uscita da un ristorante sulla strada delle Collacchie la sera e stava per attraversare la strada per raggiungere l'auto nel parcheggio quando è stata urtata da una macchina, che non è poi fermata, cadendo a terra e sbattendo la testa.

I militari, risaliti al modello di auto dai frammenti dello specchietto, hanno iniziato a controllare le vetture riprese da Targamanent, il servizio di videosorveglianza che si trova sulla strada delle Collacchie. Individuata la targa, sono quindi risaliti al proprietario. L'uomo avrebbe anche cercato di far sparire l'auto incidentata e avrebbe inizialmente negato di aver urtato la donna, ma dopo il controllo dell'auto avrebbe ammesso le sue responsabilità.