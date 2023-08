Donna investita da un’auto, grave in ospedale

Scarlino (Grosseto), 29 agosto 2023 – Una donna di 45 anni è stata investita nella serata di ieri, verso le 21,54, in via delle Collacchie nel comune di Scarlino, in provincia di Grosseto.

Dopo l’incidente sono subito intervenuti i mezzi di emergenza della Asl Toscana sud est, che hanno accompagnato la donna all'ospedale di Grosseto. La malcapitata è stata poi trasferita con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale le Scotte di Siena in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti l'automedica di Follonica, l'ambulanza della Misericordia Follonica sessione Roccastrada e i Carabinieri di Follonica.