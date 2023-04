Vittoria delle ragazze del Follonica e del team di Rolando e Corazzesi

Ancora una vittoria per la Pallavolo Follonica, secondo successo di fila per l’Invicta in serie D. La Pallavolo Follonica allenata da Giuseppe D’Auge, impegnata nel secondo incontro di semifinale playoff di serie D femminile, ha vinto anche sul campo del Volley Arno Montevarchi, accedendo così allo step successivo per la promozione. Le follonichesi volevano chiudere il confronto di semifinale con le valdarnesi ed hanno avuto anche in gara due il giusto approccio imponendosi 3-2: 19-25, 25-19, 25-19, 11-25, 11-15. Ora ci sarà una settimana di riposo per le follonichesi, che torneranno in campo a maggio per giocare nel girone che comprende le vincitrici degli altri spareggi playoff. In campo maschile seconda vittoria di fila per i ragazzi di coach Rolando e Corazzesi che hanno battuto il Borgo Rosso Volley di Livorno 3-0, vendicando il ko dell’andata: 25-16, 25-22, 25-26. prova quasi perfetta dei grossetani che hanno giocato con personalità tutto l’incontro, dimostrando di aver ritrovato serenità e ritmo. Questi tre punti portano i grossetani a quota 15 al quinto posto.