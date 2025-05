Pallavolo Grosseto perde 3-1 contro Roma 7 Volley nei playout B2

VOLLEY

Pallavolo Grosseto Giorgio Peri perde 3-1 gara 1 playout di B2 sul campo del Roma 7 Volley e complica la propria permanenza in categoria. Brutta prestazione delle ragazze di Rossano Rossi (foto) che, dopo aver vinto bene il primo set, hanno ceduto ai vantaggi il secondo, perso male il terzo e praticamente regalato il quarto set. Primo set che ha visto un buon inizio delle grossetane che si sono portate sul 6-3 difendendo da subito bene contro gli attacchi delle romane. La formazione di Roma però si è rifatta sotto ricucendo lo strappo fino a tornare sotto di un punto sull’8-7. Un primo set giocato punto a punto a metà incontro, per poi mettere la freccia. La formazione di Rossano Rossi ha accelerato nel finale, difendendo bene e portandosi a casa il primo set 25-20. Secondo set combattutissimo. Le due formazioni sono scese in campo ancora più concentrate "dandosele di santa ragione" sotto rete: sfida punto a punto che si è protratta fino ai vantaggio, con la formazione romana che ha avuto la forza di fare suo il secondo set 34-32 al termine di un lunghissimo braccio di ferro. Terzo set partito ancora punto a punto, con le due formazioni in equilibrio fino al 13 pari finché Roma 7 non ha saputo fare breccia nella difesa maremmana allungando di due punti. L’attacco grossetano si inceppa e le romane allungano di cinque punti prima del time out di Rossi sul 19-14. Grosseto che sbaglia ancora e romane sul 22-15. Pallavolo Grosseto che non riesce ad imbastire un attacco degno di nota e con Roma 7 abile a prendere tutto in difesa. Sul 24-18 l’errore in attacco delle grossetan dà il set a Roma. Quarto set che inizia subito con Roma avanti 4-0, mettendo sotto pressione le grossetane col servizio. Grossetane fuori partita e Roma 7 avanti 10-3 finché la squadra di Rossi non si rifà sotto fino al 10-8. Poi uno scontro di gioco tra due giocatrici di casa ha fatto fermare l’incontro per alcuni minuti. Grosseto pareggia 11 pari e poi passa a condurre finché Roma 7 pareggia sul 21. Sul 23 pari le grossetane falliscono un pallonetto, Roma va sul 24 e chiude con un lungolinea 25-23.