Bsc Grosseto sconfitto a Nettuno: Mazzanti decisivo con un walk off

BASEBALLIl Bsc Grosseto torna da Nettuno con due sconfitte inaspettate alla vigilia: gara due allo Steno Borghese è stata dominata dai lanciatori e alla fine conquistata per 3-2 dal Nettuno, grazie a un singolo walk off di Mazzanti da 2 punti. I biancorossi di Vecchi era passata in vantaggio al 2° con Isenia, grazie a un lancio pazzo, poi spreca prima e seconda occupate con zero out nel 4°, per vedersi raggiungere nel 5° sull’1-1 da Mercuri, in terza sul singolo di Mazzanti e a casa base su errore difensivo nella stessa azione. Al 7° gli ospiti tornano avanti con il singolo di Ambrosino, quindi Nettuno nell’8° ha i corridori in seconda e terza con due eliminati ma Artitzu, rilievo di Prins, riesce ad eliminare Zazza. L’arrivo in volata premia la squadra di De Franceschi che nell’ultimo inning approfitta di un errore dello stesso Artitzu sul bunt di Annunziata (era un gioco facile per due eliminazioni), dopo la base per ball all’ex Mattia Mercuri, per occupare seconda e terza senza eliminati. Il baby Scerrato è strike out, ma Mazzanti piazza il singolo walk off da 2 punti per la festa dei tirrenici, con Ciarla vincente sul monte di lancio.