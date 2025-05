Finali regionali volley Uisp Under 16 a Grosseto: sfida tra le migliori squadre

E’ tempo di finali regionali per il volley Uisp. Oggi il palazzetto Atleti Azzurri d’Italia di Grosseto accoglierà la finale regionale Uisp Toscana Under 16, dove saranno protagoniste le squadre approdate a questo traguardo sportivo dopo una stagione ricca di emozioni e duro lavoro. Le squadre partecipanti saranno la Asd Volley Arno Montevarchi Benedetto Varchi, la Polisportiva San Piero a Sieve e due formazioni della Pallavolo Grosseto, la formazione Nera e Rossa.

La giornata avrà inizio la mattina alle 9 con la prima semifinale tra la Pallavolo Grosseto Nera e la Polisportiva San Piero a Sieve, a seguire poi la seconda semifinale tra la Pallavolo Grosseto Rossa e la Benedetto Varchi. Ci sarà poi la pausa pranzo, momento in cui le atlete potranno rilassarsi e passare del tempo lontano dal rettangolo di gioco presso la struttura adiacente al palazzetto. Nel pomeriggio, dalle 15 riprenderanno le gare. Si comincerà con la finale per il terzo e quarto posto, dopodiché le squadre vincenti della mattina disputeranno la finale per il primo e secondo posto.

Durante gli incontri la società Pallavolo Grosseto distribuirà acqua e succhi di frutta a tutte le squadre intervenute. Alle premiazioni saranno presenti i vertici di Uisp Toscana e Uisp Grosseto. Anche lo scorso anno fu Grosseto ad ospitare le finali regionali. In quell’occasione al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto ed al palazzetto Atleti Azzurri d’Italia. Nel derby tra società di Sesto Fiorentino, fu il Volley Club Sestese a imporsi nella finale sull’Associazionismo Sestese (2-0) e a conquistare il titolo under 16 di volley femminile Uisp. Tra Grosseto (palasport Atleti Azzurri d’Italia) e Marina di Grosseto (palestra via Maroncelli) tutte le gare ebbero un pubblico numeroso e appassionato: fu la prima volta per una finale regionale di pallavolo Uisp, alla quale hanno partecipato 100 atleti e dirigenti delle sei società partecipanti.