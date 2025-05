Siena trionfa 5-3 contro Atletico Piombino nella Coppa Bruno Passalacqua

L’ingresso del girone D nella Coppa Bruno Passalacqua ha prodotto un vero e proprio spettacolo pirotecnico. Siena e Atletico Piombino hanno appaltato una partita senza respiro non risparmiando nulla. Finisce 5-3 per i bianconeri del Siena. Improvviso il vantaggio del Siena al minuto 14: Ruiz Rodriguez spedisce la sfera all’angolo opposto del tiro, 1-0. I disimpegni del Siena sono contrastati efficacemente dal pressing avversario, gustosi i duelli personali, cadenze sempre significative. Dini, è il 42’, prende palla, entra in area, supera i difensori e mette dentro il pareggio, 1-1. Azione da manuale. La prima frazione si chiude sulla parata di Paolucci. La ripresa è un vulcano. Ruiz Rodriguez raddoppia dopo soli 8’ (2-1), al 19’ è Pucci a firmare il 3-1. Il Siena gestisce senza troppi grattacapi, è il 26’. Mariotti (33’) segue l’azione di Piazzesi, che colpisce il palo, riprende la respinta del legno sotto misura e porta il risultato sul 3-2. Pochi minuti e Piazzesi ruba palla alla difesa bianconera e pareggia, 3-3. Due lampi e il Siena vede svanire il vantaggio. Non è finita. Praticamente al 90’ Poienari trova il nuovo distacco, 4-3 e al 49’, sempre Poienari, mette a segno il 5-3 finale.

Siena: Paolucci, Peccianti, Sangermano, Sani, Fancelli (10’ st Tanganelli), Bove (10’ st Vanni), Neri, Bolognesi, Chechi (20’ st Poienari), Ruiz Rodriguez (30’ st Iorio), Zizzo (10’ st Pucci). All. Voria.

Atletico Piombino: Buti, Dini (16’ st Berrade), Lavagnini (29’ st Arca), Campani, Lavarello (20’ st Caramante), Lombardi, Piazzesi, Petricci (13’ st Del Prete), Mariotti, Patara, Salvadori (32’ st Messina). All. Piazzesi.

Reti: 14’ Ruiz Rodriguez, 42’ Dini; 8’ st Ruiz Rodriguez, 19’ st Pucci, 33’ st Mariotti, 35’ st Piazzesi, 45’ st Poienari, 49’ st Poienari.