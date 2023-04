Oggi c’è la Mezza Maratona di Orbetello: sono oltre cinquecento gli atleti partenti

Si corre oggi la tredicesima edizione della Mezza Maratona di Orbetello – Giro della Laguna. La fortunata mezza maratona primaverile, che da oltre un decennio accoglie centinaia di podisti da tutta Italia, è pronta a partire. Saranno oltre 600 gli iscritti alla competizione che prenderà il via alle 9.30 dal Lungolago delle Crociere. Poi saranno 21 chilometri e spiccioli di corsa passando davanti alla laguna di Orbetello, e dentro la Riserva di Feniglia. Da Siracusa a Bolzano, da Avellino a Bergamo, da Napoli a Como, tantissimi correranno oggi ad Orbetello, con gli organizzatori del Gruppo Sportivo Reale Stato dei Presidi che attende al traguardo i finisher per mettera al collo la meritatissima medaglia di finisher. Ci saranno anche atleti iscritti provenienti da Stati Uniti, Ucraina, Russia, Colombia, Francia, Inghilterra, Portogallo e tantissimi dal Belgio. Un evento, il Giro della Laguna, che con i suoi obiettivi di promozione dello sport, del turismo e dell’inclusione si sposa perfettamente con il progetto Maremma Toscana Sud - European Community of Sport 2024 a cui il Comune di Orbetello ha aderito ed è tra i principali sostenitori. Il Giro della Laguna Orbetello Half Marathon (seconda tappa del Trofeo Corri nella Maremma 2023) in programma oggi, sulla base dei recenti comunicati dell’ associazione organizzatrice G.S. Reale Stato dei Presidi, potrebbe segnare il nuovo record di partecipazioni ad un evento del circuito. Si tratta dell’ edizione numero 13 sul percorso molto amato dagli atleti come dimostrano i grandi numeri raggiunti.