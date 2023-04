Il Grifone è sconfitto e torna in zona playout

Il Tau di Favarin inguaia il Grosseto di Cretaz. I maremmani, infatti, escono battuti per 1-0, sul campo neutro di Poggibonsi, dallo scontro-salvezza contro i lucchesi, e piombano nuovamente in piena zona playout. Dopo un primo tempo alla camomilla e da dimenticare, giocato su ritmi blandi, si aspettava, nella ripresa, un Grifone più propositivo, più cattivo, più determinato alla ricerca dei punti salvezza. Invece così non è stato: si è visto un Grosseto incapace di proporre manovre offensive ed efficaci. Neppure l’ombra di quello visto sette giorni prima con la Flaminia. Dall’altra parte un Tau Altopascio messo bene in campo da mister Favarin che ha saputo chiudere tutti i varchi ai giocatori biancorossi e che ha difeso il gol realizzato a metà ripresa. Nel primo tempo l’unica nota positiva da ascrivere al Grifone è arrivata al 40’ del primo tempo quando, sia pure in maniera casuale, il Grosseto è andato vicino al gol con Diambo la cui conclusione, su suggerimento di Giustarini, ha mandato il pallone a stamparsi sulla traversa della porta difesa da Di Biagio: poi l’azione è sfumata. Per il resto nel corso del primo tempo non ci sono state occasioni da segnalare con un gioco basato su ritmi blandi con i giocatori, forse, bloccati dall’importanza della posta in palio. Nel finale di tempo il Tau ha reclamato un calcio di rigore. In avvio di ripresa gli ospiti sono apparsi più vivaci e più reattivi con i maremmani incapaci di reagire. Al 15’ Nannetti dice no ad un colpo di testa ravvicinato di Meucci. La pressione del Tau si concretizza al 23’ quando Mancini di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sorprende tutti, in particolare Ciolli che tocca per ultimo la palla. Poi le sostituzioni: nel Grosseto debutta il giovane attaccante (2006) Generali. L’assalto finale del Grifone non produce effetti mentre al 48’ è Nannetti che salva su Capparella lanciato in contropiede. Nel finale il Grifone reclama un rigore.

GROSSETO: Nannetti, Crivellaro, Bruno (36’ st Generali), Cretella, Ciolli, Bruni, Diambo (21’ st Battistoni), Pasciuti (31’ st Cesaroni), Gomes, Giustarini, Moscatelli.

TAU : Di Biagio, Borgia, Mancini, Antoni, Villanova (40’ st Cesaretti), Vannucci, Carcani (31’ st Pratesi), Alessio (17’ st Capparella), Meucci, Cartano, Pietrelli (40’ st Becucci). All. Favarin.

Arbitro: Drigo di Portogruaro. Rete: 23’ st Ciolli (aut.)

Note: Ammmoniti Diambo, Mancini, Giustarini, Alessio, Cretella.