Grifone di nuovo in campo. Oggi test con il Poggibonsi

Oggi, con inizio alle 17, il Grosseto ospita allo stadio Zecchini il Poggibonsi per la disputa di un allenamento congiunto. Numerosi gli assenti, per infortuni di varia natura, ai quali mister Indiani dovrà rinunciare: Tognetti, Monè, Cretella, Dieran, Gnazale, Lampret, Ferronato, Regoli e Guerrini. Quella odierna rappresenta un’ulteriore tappa di avvicinamento al ’calcio che conta’, ma per i biancorossi anche la possibilità di far vedere quello che valgono, per quanto il momento lo consenta, e che la prova fornita contro la Pistoiese è stata soltanto un incidente di percorso.

E’ chiaro che Indiani dovrà iniziare a fare delle scelte più mirate finalizzate al modulo che intende adottare alla ricerca dell’amalgama necessario tra giocatori che giocano insieme per la prima volta. Noi, però, siamo convinti che al di là del modulo (difesa a tre, difesa a quattro, tre a centrocampo e tre in avanti) la differenza la devono fare quei calciatori che vantano un profilo di qualità per la categoria. Intanto la società biancorossa ha ufficializzato l’arrivo del terzino, classe 2007, Andrea Santarelli, in prestito dalla Fiorentina. Nel passato campionato di serie D con la maglia della Fulgens Foligno è risultato il classe 2007 con più partite giocate tra i ’grandi’ in tutta Italia.

Il costo del biglietto per l’allenamento congiunto odierno è 5 euro. Il botteghino di piazzale Donatello sarà aperto dalle 14,30.