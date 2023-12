Si finge broker per estorcere cene e trasporti in elicottero: 33enne condannato per truffa

Grosseto, 6 dicembre 2023 - Si era finto broker finanziario e figlio di un ricco petroliere, aveva approfittato di cene in un rinomato ristorante della Valtellina e di trasporti in elicottero senza però mai pagare. Oggi è stato condannato a 9 mesi di reclusione e al pagamento di 350 euro di multa Alexandru Rares Vari, 33enne romeno residente a Grosseto, a processo per truffa in tribunale a Sondrio. Vittime sono state due società valtellinesi, la ‘Assi Srl’, ditta di ristorazione con sede in via Roma ad Ardenno in provincia di Sondrio, e la ‘Eurotech Srl’ di Caiolo sempre in provincia di Sondrio, che si occupa di trasporti in elicottero. Tra il 20 settembre e il 10 ottobre del 2017 il 33enne di Grosseto, spacciandosi per una persona con grandi disponibilità economiche e amicizie importanti, raccontando che il padre era un petroliere e la mamma un'importante manager negli Stati Uniti, era riuscito a ottenere prestazioni di ristorazione per lui e alcuni suoi amici, per un importo pari a 2.800 euro. Nello stesso periodo, facendo credere di essere particolarmente benestante e residente a Montecarlo, ma anche di possedere il brevetto di volo e di avere in passato più volte noleggiato elicotteri, ottenne anche servizi di trasporto in elicottero per un corrispettivo pari a 10.400. Conti, però, mai saldati. Oggi la condanna.

Maurizio Costanzo