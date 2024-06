Roccastrada, incidente sulla provinciale 21: auto finisce fuori strada

Grosseto, 27 giugno 2024 – Incidente a Roccastrada, sulla provinciale 21. Poco prima di mezzanotte è stato attivato il personale del 118 che ha prestato soccorso a due persone. Secondo quanto ricostruito l’auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada. All’interno viaggiavano un uomo e una donna di 61 e 56 anni. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Roccastrada e la Blsd PA Sassofortino, oltre a forze dell’ordine e vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. I due feriti sono stati entrambi trasportati all’ospedale di Grosseto in codice giallo. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.