Orbetello, va a fuoco un appartamento: due ragazzi intossicati

Orbetello (Grosseto), 3 dicembre 2023 – Momenti di paura si sono vissuti a Orbetello a causa di un incendio. Il rogo si è sviluppato nella mattinata di oggi, 3 dicembre, all'interno di un appartamento posto al secondo piano di uno stabile composto da tre piani. Le fiamme sono divampate dal soggiorno.

Allertati i soccorsi, sul posto è subito giunta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in salvo i due giovani che erano all’interno dell’appartamento. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118. I vigili del fuoco, dopo aver tratto in salvo e messo in sicurezza i due ragazzi, li hanno affidanti alle cure del personale sanitario giunto sul posto.

I due giovani erano infatti rimasti intossicati dal fumo. Una volta terminate le operazioni di spegnimento delle fiamme, localizzate nel soggiorno dell'abitazione, il funzionario tecnico di servizio intervenuto, sta procedendo alle operazioni di verifica di stabilità e sicurezza dell'appartamento interessato dalle fiamme, e anche degli appartamenti adiacenti. Si sta verificando dunque se il rogo possa aver provocato danni anche al primo e al terzo piano.

