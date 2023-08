Maremma, volpe salvata dalla tagliola muore il giorno dopo: è caccia ai responsabili

Cinigiano (Grosseto), 17 agosto 2023 - Una volpe è morta dopo essere stata catturata con una tagliola in ferro. A niente è servito l'intervento del veterinario e dei carabinieri della stazione forestale di Grosseto.

L'episodio è accaduto a Cinigiano, in provincia di Grosseto, il giorno di Ferragosto. La pattuglia era stata chiamata da alcuni ragazzi che avevano trovato una volpe catturata con una tagliola in ferro, nei pressi del Camping «Lucherino» di Cinigiano.

L'animale catturato è stato sedato dal veterinario ed è stato liberato, ma è morto la mattina seguente. I carabinieri forestali hanno perlustrato la zona ed hanno rinvenuto due lacci di corda posizionati nelle prossimità della tagliola.

Fortunatamente non ci sono stati danni a persone, vista la zona e la stagione ad elevata presenza turistica. Tagliola e lacci sono stati rimossi. Al momento non sono ancora stati individuati i responsabili del gesto, ma continuano gli accertamenti dei carabinieri forestali. La tagliola e i lacci per la caccia, a prescindere dall'apertura o chiusura della stagione venatoria, sono mezzi di caccia assolutamente vietati.

Maurizio Costanzo