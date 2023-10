Manciano, fiamme alla casa di riposo: intossicata signora di 100 anni

Grosseto, 26 ottobre 2023 - Un principio di incendio si è sviluppato questa mattina, intorno alle 6, in una casa di riposo, privata convenzionata, di Manciano in provincia di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'emergenza/urgenza della Asl Toscana sud est. Una sola la paziente, una donna di 100 anni, ha avuto bisogno di essere trasportata in codice arancione (e quindi di media gravità) per una sospetta intossicazione presso l'ospedale Misericordia di Grosseto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica e chiarire eventuali responsabilità.