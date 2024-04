Pitigliano celebra i 100 anni del maestro Manzi: il suo libro in dono agli studenti

Pitigliano (Grosseto), 23 aprile 2024 - Per celebrare il centenario dalla nascita di Alberto Manzi (1924-1997), ancora noto a tutti come 'il maestro d'Italia’, il Comune di Pitigliano ha acquistato 95 copie della sua illustre opera 'La luna nelle Baracche’ (1974) e le ha donate agli studenti della scuola media. Manzi era nato a Roma, ma a Pitigliano, in piena Maremma, decise di andare a vivere, diventandone pure il sindaco nel 1995. Poi morì nel 1997 a seguito di una malattia, nel locale ospedale 'Petrucciolì. A consegnare le copie agli studenti sono stati il sindaco Giovanni Gentili, alcuni assessori, alla presenza della dirigente scolastica Anna Rosa Conti.

La donazione è stata accompagnata da una lettera in ricordo di Manzi, a firma del sindaco in cui si legge: “Grande personaggio, scrittore, poeta, pedagogista, Alberto Manzi è stato un esempio di cittadinanza attiva, di lotta per i diritti e di impegno quotidiano. È arrivato a Pitigliano negli anni '80 con un bagaglio straordinario di esperienze di vita e di attività pedagogica e con una grande notorietà”.

"È stato sindaco di Pitigliano - prosegue il ricordo - e ha lasciato a questo territorio una grande eredità: il 'Museo all’aperto’ Alberto Manzi, che nasce proprio dalla volontà del maestro, di spiegare l'area del tufo con un parco didattico. Donare una sua opera agli studenti e alle studentesse della nostra scuola ci è sembrato il modo migliore per ricordarlo, in occasione di una ricorrenza così importante come il centenario della nascita”. Maurizio Costanzo