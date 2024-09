Zona ex Aeronautica. Area riservata ai cani. Oggi l’inaugurazione

Si ampliano le attività all’interno dell’ex deposito dell’Aeronautica a Porto Santo Stefano. Da oggi, infatti, ci sarà un importante avvio che farà felici gli amanti dei cani. Inizia, infatti, dopo l’allestimento di un’ampia area e di una sede in uno degli edifici presenti, l’attività del centro cinofilo "Camminiamo Insieme", associata all’Opes, che inaugura una nuova area di sgambamento per gli amici a quattro zampe, oltre all’area di dog agility e ad altre attività che i padroni potranno effettuare con i propri animali.

"Chiunque potrà portare il proprio cane a sgambare nell’area – spiega il presidente dell’associazione, Raffaele Settembrini –, facendo preventivamente la tessera dell’associazione che costerà 70 euro e sarà valida per tutto l’anno, comprendendo anche l’assicurazione. Gli orari andranno dalle 9 alle 19 nell’area dedicata, che sarà sempre assistita dal personale dell’associazione. Abbiamo recintato e messo in sicurezza l’area, dove sono presenti anche giochi per i cani, percorsi di agility e tanto altro. Accanto c’è inoltre il centro cinofilo con il nostro ufficio, dove si può fare addestramento".

Altro importante servizio sarà quello dell’asilo per i cani, che potranno essere lasciati in custodia anche per più giorni in caso di necessità. Ci sarà anche la possibilità di fare corsi di rally obedience, agility, educazione di base e tante altre attività.

"Ringraziamo il sindaco Arturo Cerulli, l’assessore Chiara Orsini e il consigliere Dharma Nettuno – conclude Settembrini –, che hanno dato la possibilità a un paese come Porto Santo Stefano di avere un’area di sgambamento che sarà molto utile".

Quella dell’ex Aeronautica è un’area che si sta popolando di tante associazioni. E i progetti a lungo termine rimangono tanti. "Il mio sogno è quello di rivalutare l’ex Aeronautica – aveva detto il sindaco Cerulli nei giorni scorsi –. Oggi siamo più vicini al fatto di veder realizzato qualcosa. Presto inaugureremo la Casa del popolo, che fa comunque parte di qualcosa di provvisorio. A livello definitivo, la cosa più importante sarà l’uscita del piano operativo e del piano strutturale, che dovrebbe essere questione di settimane. E dove sarà definita la prima divisione, fondamentale, tra ciò che è terreno urbano e ciò che è extraurbano".

Andrea Capitani