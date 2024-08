"Youth! Argentario" ultimo atto. Santi Francesi stasera in concerto

Serata finale con i Santi Francesi per la kermesse musicale "Youth! Argentario". Questa sera alle 21,30 in piazza delle Meraviglie a Porto Santo Stefano atto conclusivo per la rassegna organizzata da iCompany e dalla Pro Loco di Monte Argentario, sostenuta e patrocinata dal Comune di Monte Argentario, con la direzione artistica di Massimo Bonelli. Dopo i due concerti di venerdì con Gaia e ieri con Mille – e quelli di luglio con BigMama, Leo Gassmann e La Rua –, toccherà ai Santi Francesi chiudere una delle novità di quest’anno, che ha visto tre concerti a luglio e tre ad agosto tutti dedicati ai giovani. Sei gli artisti che hanno intrattenuto la piazza nell’estate argentarina, con i talenti locali che hanno avuto l’occasione di aprire i concerti dei loro artisti preferiti.

Questa sera toccherà ai Revue infiammare il pubblico prima dell’esibizione dei Santi Francesi, il duo formato da Mario Francese e Alessandro De Santis emerso al talent show di X Factor qualche anno fa, che si è consacrato anche con la partecipazione al 74° Festival di Sanremo con la canzone "L’amore in bocca". "La Proloco Monte Argentario di Porto Santo Stefano quest’anno ha deciso di cambiare rotta e di puntare su un unico grande evento di qualità – afferma Beatrice Sordini, presidente della Pro Loco Argentario di Porto Santo Stefano –. Un evento di giovani e per i giovani. Un evento che ci auspichiamo possa crescere sempre di più, fino a diventare un vero e proprio format vivace, fresco e accattivante, un appuntamento fisso dell’estate argentarina replicabile ogni anno, ovviamente alzando sempre l’asticella".

L’evento, a cui il pubblico potrà partecipare gratuitamente, vede la direzione artistica di Massimo Bonelli. "Mi fa molto piacere poter avviare il progetto Youth! Argentario in collaborazione con Pro Loco e Comune – dichiara Massimo Bonelli –. Avere la possibilità di realizzare un evento diffuso per la musica attuale in un luogo magico come l’Argentario è perfettamente in linea con ciò che da sempre proviamo a fare come iCompany. Lavoreremo per far sì che Youth! Argentario possa diventare nel tempo tanto una nuova vetrina live per giovani progetti artistici di qualità che uno spazio di visibilità e confronto per la scena musicale locale". Andrea Capitani