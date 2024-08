C’è uno yacht con uno stabilimento balneare dentro: Argentario, un gioiello all’ancora

Porto Santo Stefano (Grosseto), 8 agosto 2024 – E’ arrivato nella mattina di mercoledì 7 agosto. Ha un nome speciale, che riprende una canzone dei Beatles. All’ancora all’Argentario, di fronte a Porto Santo Stefano, c’è l’Here comes the sun, uno yacht da mille e una notte di proprietà di un potente industriale polacco. Che per le sue vacanze non bada a spese, su quella che è lecito definire una città galleggiante.

“L'89 metri Here Comes The Sun, nome che rende omaggio alla famosa canzone dei Beatles scritta da George Harrison che apparve nell'iconico album del 1969 Abbey Road, è stato costruito nel 2017 come progetto personalizzato con un'amicizia produttiva tra il team dell'armatore, il cantiere e i progettisti Tim Heywood e Andrew Winch, per godere al meglio la vita a bordo e senza tempo”: così descrive lo yacht il comandante Daniele Busetto di Artemare Club, associazione argentarina, che lo ha subito documentato in italiano e in inglese per l’archivio storico.

Lo yacht ha un volume di 2.827 tonnellate di stazza lorda su sei ponti. Ha un interno moderno con servizi extra lusso. Tra cui una piscina, lo stabilimento balneare e un eliporto. Lo yacht è stato prodotto dai cantieri Amels nel 2017. Gli interni sono dei designer Tim Heywood e Andrew Winch.