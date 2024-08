DiCaprio e Tobey Maguire, blitz all’Argentario: il pranzo, poi tornano sullo yacht

Argentario, 6 agosto 2024 – A conferma che l’Argentario è un crocevia di star internazionali, nei giorni scorsi è stata segnalata la presenza di Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire. Due volti di Hollywood celeberrimi, due amici veri, da molti anni. I protagonisti di pellicole rimaste nel mito, da Django Unchained a Spiderman, hanno fatto rotta verso l’Argentario.

Sono sull’Impromptu, lo yacht che DiCaprio affitta e di cui è un grande estimatore. Un’imbarcazione che permette una privacy totale. E segretissima è rimasto il loro blitz sulle coste argentarine. I due hanno pranzato, con piatti di mare, in un locale della zona. Lotacion protetta, lontano dai paparazzi e da occhi indiscreti.

Quindi, i due sono tornati sullo yacht. Che poi ha salpato per altri lidi. L’Impromptu si trova attualmente nel sud della Corsica, alle Bocche di Bonifacio. Con una puntata precedente in Costa Smeralda. Non solo attore, ma anche produttore, DiCaprio intraprende da tempo campagne ambientaliste. Sette per lui le candidature all’Oscar e una statuetta vinta, quella per la sua interpretazione in Revenant. La Maremma è appunto un crocevia di vip di Hollywood. Tra gli altri, nei giorni scorsi a pranzo in un locale di Orbetello c’era l’attrice Anne Hathaway.