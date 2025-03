Weekend da gustare. Protagonisti i dolci della vecchia Maremma e poi caccia al tesoro

Fine settimana tutto da vivere e da gustare nel Centro storico di Grosseto. Domani, sabato e domenica al Welcomepoint di Vetrina Toscana di Confcommercio Grosseto in Corso Carducci 25 arrivano i prodotti da forno del "Panificio Bellumori e Canini" di Sovana, il "tempio" dello Sfratto e di altre dolcissime bontà.

Oltre al tipico dolce di Pitigliano di origini ebraiche, dalla forma allungata e dal cuore morbido e profumato d’arancio, nella Bottega di Vetrina Toscana sarà possibile assaggiare e acquistare anche ‘Armonie al cioccolato’, biscotti all’anice, Cantuccini, fiocchi di mais, Meletelli, miele, pane alle noci e tantissime altre peculiarità enogastronomiche tipiche di Sovana, Pitigliano e della Maremma in generale.

E perché questo fine settimana sia davvero di festa in Centro storico, in collaborazione con Francesco Di Murro Confcommercio Grosseto propone una particolare iniziativa di animazione rivolta a tutte le famiglie grossetane: una vera e propria caccia al tesoro fotografica che si concluderà con un bel premio a sorpresa.

"Lo avevamo annunciato il giorno dell’inaugurazione: con l’apertura del Welcome Point di Vetrina Toscana in Corso Carducci vogliamo ridare speranze di opportunità, di socialità e di sviluppo economico a tutto il Centro storico – commenta Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto – Immaginiamo questo presidio di Vetrina Toscana, oltre che come show-room di presentazione e vendita delle eccellenze enogastronomiche della Toscana e della Maremma, anche come punto di riferimento per eventi, incontri, approfondimenti e iniziative in generale anche in collaborazione con altre associazioni locali, come, ad esempio, la neonata CentriAMO Grosseto".

"La caccia al tesoro fotografica – spiega Alberto Macchi, presidente di CentriAMO Grosseto – è un’idea eccezionale per iniziare a far conoscere più nel profondo il salotto buono della città. Il progetto di Francesco Di Murro, infatti, prevede la distribuzione di alcuni indizi che faranno scoprire ai partecipanti particolari architettonici e urbanistici del Centro storico particolarmente affascinanti, ma che con ogni probabilità alla maggior parte delle persone resteranno sconosciute".