Vuoi il passaporto? Prenotati in Comune

Il Comune di Scarlino ha attivato in questi giorni un nuovo servizio per i cittadini. All’ufficio Servizi demografici sarà possibile prenotare l’appuntamento in Questura per ottenere il passaporto: i funzionari comunali aiuteranno il cittadino interessato nello svolgimento della pratica e nella prenotazione agli uffici preposti. "Si tratta di un servizio volto ad aiutare tutti quei cittadini che magari non hanno praticità con il web e con le varie documentazioni richieste – spiegano dalla giunta –. I funzionari comunali assisteranno chi ne avrà bisogno così da facilitare la prenotazione e il successivo rilascio del passaporto". Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani: è costituito da un libretto cartaceo di 48 pagine a modello unificato, dotato di un microchip inserito nella copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare. In caso di necessità è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi demografici del Comune prenotando l’appuntamento (0566 38504503).