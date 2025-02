Votazioni Proloco. C’è il tesseramento

Fino a lunedì 10, all’Ufficio turistico del Comune di Santa Fiora, è possibile sottoscrivere il tesseramento per il rinnovo del consiglio della Proloco le cui votazioni sono in programma sabato 22 (dalle 16 alle 19) nella sede di piazza Garibaldi. La votazione è riservata a tutti i soci Proloco in possesso della tessera di iscrizione ottenuta in data antecedente – appunto – al 10 febbraio.

Ogni elettore ha diritto ad esprimere 12 preferenze mettendo una croce al fianco del nome del candidato (o dei candidati) che si intende votare.

Al termine della votazione si procederà allo scrutinio per la elezione di 12 consiglieri per il rinnovo del Consiglio di amministrazione per il quadriennio 2025/2029. L’ufficio è aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 13, martedì, venerdì e sabato anche dalle 16 alle 19, mentre la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.