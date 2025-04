Volley: Invicta Grosseto in campo per chiudere in bellezza e salvarsi

VOLLEY

La serie B e la serie C maschile dell’Invicta stasera in campo con opposti obiettivi. Finire in bellezza la serie B, salvarsi la serie C. La formazione maggiore targata Sol Caffè allenata da Fabrizio Rolando ospita stasera alle 21 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto il San Martino in Rio. Grossetani che, dopo cinque vittorie di fila, vanno a caccia di un sesto successo consecutivo per alimentare la striscia di risultati utili consecutivi. Emiliani che sono ottavi con 39 punti, Invicta quinto con 41 punti. I grossetani hanno praticamente archiviato la possibilità di arrivare ai playoff, visto il distacco con le prime tre della classifica, ma considerando che la matematica non esclude l’ipotesi la formazione di Rolando vuol continuare a vincere per finire in bellezza. Coach Rolando avrà tutta la rosa a disposizione, compreso Benedettelli, che dopo l’intervento al menisco è tornato a allenarsi con il gruppo. "C’è un po’ di rimpianto perché abbiamo perso punti con formazioni a fondo classifica – ha spiegato Rolando alla vigilia -. Potevamo giocarsi un finale di stagione col brivido. Ora dobbiamo finire bene, affronteremo squadre motivate che lottano per i playoff o salvezza". Ora arriva una squadra già battuta all’andata.

"Ad inizio anno erano accreditati per i piani alti – ha concluso Rolando - poi li battemmo, anche un po’ a sorpresa, poi andando avanti hanno iniziato a fare fatica. Hanno ottime individualità". Trasferta sul campo del Sales Volley Firenze per la sesta giornata dei playout dell’Invicta targata Barbarossa. Alle 21 il team di Enrico Ferrari scenderà in campo per conquistare punti preziosi per risalire la classifica del girone salvezza. Dopo le due belle vittorie a spese dell’Emma Villas La Bulletta e Volley Arezzo, i grossetani provano a centrare il terzo successo consecutivo della seconda parte di campionato, contro una formazione avversaria già incontrata nella gara di andata e sconfitta per tre set a zero. Ferrari avrà tutti a disposizione.