Volare sulle note Concerto al 4° Stormo

Questa sera, a partire dalle 20, nell’hangar di via Castiglionese 70 all’interno dell’Aeroporto Baccarini, è in programma un concerto sicuramente da non perdere. L’evento rientra tra le attività programmate per festeggiare i 100 anni dell’Aeronautica militare, è organizzato dal 4° Stormo e da A.Gi.Mus e l’intero ricavato sarà devoluto al progetto "Un dono dal cielo per Airc" dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, impegnata da oltre 50 anni in questa missione. I fondi saranno destinati all’acquisto di strumentazioni altamente tecnologiche e di ultima generazione per Ifom, Istituto di Oncologia Molecolare di Airc.

È tutto pronto dunque per volare sulle note del 4 Stormo, questa sera infatti saranno protagoniste alcune tra le più celebri colonne sonore del cinema, interpretate dall’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto e che ricorderanno i "Valori Aeronautici": tra queste "Interstellar" "Forrest Gump" "Star Wars" e molti altri. Insieme all’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, sul palco ci sarà la pianista Michelle Candotti, la direzione d’orchestra è affidata al Maestro Andrea Colombini.

"È un concerto imperdibile in un luogo carico di emozioni – commenta Gloria Mazzi, direttrice artistica di A.Gi.Mus – . Saremo tantissimi a celebrare i 100 anni dell’Aeronautica Militare grazie alla musica. A quattro mani con il 4° Stormo abbiamo organizzato un grande evento che lascerà il pubblico senza parole".Vi aspettiamo!".

Il concerto di questa sera si inserisce nel ricco programma di attività identificate dal motto "in volo verso il futuro", che riassume la propensione di questo corpo militare nel proiettarsi al futuro e alle sfide che lo attendono. I biglietti (13 euro l’intero e 10 il ridotto per studenti fino a 19 anni) sono acquistabili sia online su questo sito www.ticketgate.iteventin-volo-sulle-note-del-4-stormo oppure alla Libreria Palomar, che si trova al civico 18 di piazza Dante.