Polemica per le frasi sui social di Vivarelli Colonna: "Sindaco offensivo. Imbarazzante"

Grosseto, 27 giugno 2024 – Il video era stato pubblicato ieri mattina con l’intento di promuovere lo spettacolo serale in piazza di Dario Ballantini e le immagini mostravano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che imitava Vasco Rossi (uno dei personaggi della perfomance dell’artista livornese) che, ad un certo punto, prende un foglio di carta e lo fa apparire come uno spinello che il finto rocker inizia a fumare. Avviene tutto sul profilo Instagram del primo cittadino e poi anche sul profilo ufficiale del Comune. L’iniziativa – come accade puntualmente sui social – viene commentata dai cittadini e uno di loro scrive: "Mi vergogno per lui". Da quel momento è un susseguirsi di botta e risposta durante il quale vengono usate da parte del sindaco anche parole che non dovrebbero stare da nessuna parte, figuriamoci in un profilo social istituzionale. Ed è questo che poi nel corso della giornata (benché tutti i commenti fossero stati già rimossi) il Pd ha criticato.

Il sindaco, nel rispondere al cittadino, lo aveva invitato ad andare a dirgli "certe cose in faccia", dicendo anche che era pronto a scommettere che non lo avrebbe fatto perché bisogna avere gli "attributi" (ma non è esattamente questo il termine usato) definendolo poi un "sorcio".

"Imbarazzante – dicono dall’Unione comunale del Pd –. Non c’è altro termine per definire la performance del sindaco di Grosseto che ormai, nella crisi che accompagna la sua giunta, non perde occasioni per produrre filmati che mettono in imbarazzo tutta la città. Imita prima Vasco Rossi intento a fumare un (finto) spinello, poi quando i cittadini lo criticano educatamente risponde perdendo le staffe, insultando pesantemente ed attaccando. È palese che si tratta di un uomo che ormai ha perso le staffe, che non regge più la tensione di una situazione che non gli lascia sbocchi politici personali (che non hai mai nascosto di cercare) e che vede la sua maggioranza in grossa crisi nella gestione della città: una maggioranza che da mesi discute di nomine e di poltrone senza preoccuparsi di governare Grosseto. La nostra città si merita di meglio: vorremmo evitare di commentare certi siparietti che alimentano l’ego ipertrofico di un sindaco in crisi, ma oggi la misura è davvero colma. Gli atteggiamenti sono offensivi, diseducativi e superano il limite della decenza". Stesso pensiero è stato espresso da Cosimo Garofalo, segretario comunale dei Giovani Democratici di Grosseto.