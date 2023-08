Vittoria del Balestro a Massa Marittima: il popolo di Cittavecchia festeggia

Il popolo di Cittavecchia, ha fatto irruzione, fino a notte fonda, per le vie della città salutando, con il rullo dei tamburi, sfottò e canzoni, la vittoria del 127° Balestro del Girifalco. In trionfo Andrea Salvadori, vittorioso nella disfida contro gli altri balestrieri. Una bella serata, che ha visto i festeggiamenti in San Michele, dove era stata allestita una mega tavolata per la cena della vittoria, poi contnuati con il corteo che si è sviluppata passando davanti alle sedi di Borgo e Cittanuova, dove, i rivali, hanno atteso i bianconeri offrendo ospitalità. Sfottò simpatici, anche il Rettore Angelo Soldatini è stato "pizzicato" perché aveva previsto, smentito clamorosamente, il trionfo di uno dei due terzieri rivali di Cittavecchia: un po’ di ironia ma nel segno del rispetto.

Una pagina in più, in coda alla rievocazione storico-folkloristica della città accolta con simpatia da tanti ospiti e vissuta con entusiasmo dal popolo di Cittavecchia.

R.P.