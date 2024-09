Isola del Giglio, partito il servizio di visite cardiologiche in telemedicina

Isola del Giglio (Grosseto), 21 settembre 2024 - Visite a distanza da parte di specialisti: gli abitanti dell’Isola del Giglio possono contare su questo nuovo servizio sanitario pubblico. L’Azienda Usl Toscana sud est ha infatti implementato la visita di controllo in telemedicina. «Si parte con la cardiologica - afferma Roberta Caldesi direttrice del distretto Colline dell’Albegna- per aggiungere nei prossimi mesi anche altre visite di controllo come quella dermatologica». E' il medico insieme allo specialista che decide chi può tranquillamente eseguire l'esame a distanza. Grazie alla presenza di personale sanitario sull'isola, il medico specialista si collega da una consolle ambulatoriale dall'ospedale di Orbetello e fa eseguire l'elettrocardiogramma che legge a distanza. Quello messo in pratica all’Isola del Giglio rappresenta una nuova espansione dei servizi sanitari territoriali in telemedicina, nell’ambito della programmazione della Asl Toscana sud est, tramite le direttive della Regione Toscana. «Siamo lieti di aver dato concretezza a questa nuova dimensione dei servizi territoriali - dichiara Roberta Caldesi - direttrice del Zona distretto Colline dell’Albegna - ringrazio il personale che ha reso possibile questo, l’impegno prosegue per rafforzare e avvicinare i servizi sanitari alla cittadinanza anche nelle isole e parti più remote. Abbiamo un periodo di rodaggio per migliorare il percorso nei dettagli».