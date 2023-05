Visita guidata al museo di Storia naturale

Appuntamento da non perdere quello di oggi al Museo di storia naturale della Maremma che propone un’altra giornata speciale: sarà l’occasione per partecipare a una visita guidata gratuita, alle 17, grazie alla promozione offerta dalle esperte guide di "MaremMagica". Un viaggio nella spettacolare natura della Maremma Toscana, visitando le sale del museo dedicate alle scienze della terra e alle scienze della vita che sono quelle da sempre più visitate. Una visita guidata dunque coinvolgente, condotta dalle esperte guide di "MaremMagica", accompagnerà alla scoperta della bellezza e complessità degli ecosistemi del territorio, dalle isole dell’Arcipelago toscano al Monte Amiata. Un viaggio nella ricchezza di biodiversità di uno splendido territorio, la Maremma Toscana, con la sua biodiversità e la sua storia millenaria. Il programma della giornata prevede alle 17 l’accoglienza al Museo di storia naturale della Maremma e l’inizio della visita guidata alla quale hanno già dato l’adesione decine di persone. Il biglietto d’ingresso al museo è stato fissato a 3 euro (adulti), gratis per under 14, over 65 e soci di Fondazione Grosseto Cultura. Per informazioni sarà possibile contattare anche via mail a [email protected] 0564 488571.