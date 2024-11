Violenza di genere. Se ne parla agli Industri

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lunedì il Teatro degli Industri ospiterà la conferenza - spettacolo "Nemmeno con un fiore. Il prezzo dell’amore", organizzato in collaborazione con la Comunità Papa Giovanni XXIII.

L’evento, che prevede un doppio spettacolo – la mattina dedicato alle scuole e la sera aperto alla cittadinanza – affronta con intensità e profondità il tema della violenza di genere, della tratta e dello sfruttamento sessuale, proponendo un percorso emozionale e riflessivo che invita a tenere alta l’attenzione su queste tematiche ogni giorno dell’anno.

Una serata di testimonianze ed estratti teatrali curati dalla Comunità di Don Oreste Benzi da quasi trent’anni dalla parte delle ragazze e delle donne vittime di sfruttamento e violenza.

Un evento organizzato con il patrocinio oneroso del Comune e della Provincia insieme alle associazioni Crisalide e Soroptimist. Un’occasione per confrontarsi a più voci per voltare pagina, donne e uomini insieme con Polizia di Stato, Commissione pari opportunità del comune di Grosseto, Caritas Diocesana e associazione Olympia de Gouges.

La serata si concluderà con una tavola rotonda, moderata dalla portavoce dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Irene Ciambezi che vedrà la partecipazione dell’onorevole Fabrizio Rossi, dei rappresentanti della Polizia di Stato, di don Enzo Capitani (direttore della Caritas), di Martina Taricco, psicoterapeuta associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, dei rappresentanti della Commissione pari opportunità del Comune di Grosseto e di Sabrina Gaglianone (nella foto), presidente del centro antiviolenza Olympia de Gouges.