Vini biologici e biodinamici: Legambiente seleziona le eccellenze

La rassegna nazionale dei vini biologici e biodinamici torna a Rispescia per premiare le eccellenze italiane, con un’attenzione speciale a sostenibilità, innovazione, responsabilità sociale e al ruolo sempre più centrale della viticoltura al femminile: i campioni dovranno pervenire entro il prossimo 2 maggio, la partecipazione è gratuita, con l’unico costo a carico delle aziende relativo alla spedizione dei vini.

Per il trentatreesimo anno consecutivo, Legambiente invita appassionati e produttori a Rispescia, nello storico spazio di Festambiente. Un appuntamento realizzato in collaborazione con l’Università di Pisa, corso di laurea in Viticoltura ed enologia, e con la media-partnership de La Nuova Ecologia, che mette al centro le eccellenze del settore enologico, promuovendo un’agricoltura sostenibile e certificata, capace di rispondere alle sfide della transizione ecologica. La manifestazione non si limita a esaltare la qualità dei vini biologici e biodinamici, ma sottolinea il ruolo cruciale che questo modello agricolo gioca per il futuro dell’ambiente e dell’economia italiana.

La rassegna vedrà la partecipazione di aziende provenienti da tutto il territorio nazionale, con produzioni selezionate in diverse categorie: bianchi 2024, bianchi di annate precedenti al 2024, rosati, rossi giovani e affinati, vini da dessert, spumanti. Le aziende vincitrici saranno premiate durante la cena che si terrà a Rispescia il 7 giugno. Tra le novità di questa edizione spicca il premio per la viticoltura al femminile, pensato per valorizzare le aziende guidate da donne che si distinguono per innovazione e qualità produttiva. Tra i premiati anche i vini autoctoni e riconoscimenti speciali saranno inoltre assegnati per l’agricoltura eroica, celebrando le realtà che operano in condizioni estreme, e per il miglior rapporto qualità-prezzo, valorizzando i prodotti che offrono un perfetto equilibrio tra accessibilità ed eccellenza.