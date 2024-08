Vinellando, ventitreesima edizione. Due giorni dedicati al Morellino

Inizia oggi la ventitreesima edizione di "Vinellando" in programma fino a domani a Magliano in Toscana. Si parte questa mattina alle 10 con una degustazione del Morellino dell’annata 2022 riservata alla giuria. Alle 18.30, al centro enoturistico di Magliano, è in programma una masterclass con il sommelier e giornalista Filippo Bartolotta, tra gli autori de "La guida ai vini d’Italia" dell’Espresso. Sempre alle 18.30, al centro di documentazione archeologica, Giuseppina Lamioni presenta il suo libro "La Maremma, a tavola e nel cuore". Alle 20.40, in piazza della Repubblica premiazione del migliore Morellino dell’annata 2022. Dalle 21 apertura degli stand per la degustazione del Morellino, e musica dal vivo. In totale sono 20 le aziende partecipanti alle due masterclass e 24, invece, le etichette in concorso. Nel dettaglio le aziende partecipanti alle masterclass sono: Fattoria dei Barbi, Poggio Nibbiale, Terre dell’Etruria, Podere Poggio Bestiale, Tenuta Agostinetto, Poggio Brigante, Santa Lucia, La Selva, Cantina 8380, Tenuta Il Quinto, Fattoria Mantellassi, Fattoria di Magliano, Podere 414, Cantina cooperativa Vignaioli di Scansano, Azienda agricola Asintone, Col di Bacche, Celestina Fe’, Società esecutori di pie disposizioni, Massi di Mandorlaia, San Felo.

I Morellini di Scansano in gara, sono invece: il Marteto dell’azienda Bruni, Morellino di Scansano Docg della Fattoria dei Barbi, Morellino di Scansano Docg di Poggio Nibbiale, il Giogo di Terre dell’Etruria, Morellino di Scansano Docg della Fattoria Le Pupille, il Poggio Bestiale dell’omonima azienda, La Madonnina della Tenuta Agostinetto, il Poggio Brigante dell’omonima azienda, Torre del Moro dell’azienda Santa Lucia, Morellino di Scansano Docg dell’azienda La Selva, 8380 Morellino di Scansano Docg della Cantina 8380, il Ficaie della Tenuta Il Quinto, San Giuseppe della Fattoria Mantellassi, Heba Fattoria di Magliano, Morellino di Scansano Docg dell’azienda Podere 414, il Forteto dell’azienda Le Rogaie, Morellino di Scansano Docg dell’azienda I Cavallini, Vigna Benefizio della Cantina cooperativa Vignaioli di Scansano, Asintone, Col di Bacche e Celestina Fe’, delle omonime aziende, Perbene della Società esecutori di pie disposizioni, Carbonile di Massi di Mandorlaia, e infine Lampo dell’azienda San Felo.