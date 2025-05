Nuova viabilità e sicurezza. Case Brancazzi, un altro incontro: "Sopralluogo entro pochi giorni"

Nuovo passo in avanti per il progetto che dovrà portare alla realizzazione di una nuova viabilità interna fra la località ’Case Brancazzi’ e Albinia.

Ieri mattina, infatti, il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti (nella foto) ha incontrato il tenente colonnello Bianconi dell’Aeronautica Militare per definire appunto i prossimi passi riguardanti la realizzazione della viabilità.

E’ lo stesso primo cittadino a dare la notizia di questo incontro, dopo che nei giorni scorsi ne aveva avuto un altro con i cittadini che compongono il Comitato dei residenti.

"Qualche giorno fa – spiega Casamenti – ho ricevuto in Comune il comitato dei residenti di Case Brancazzi, a cui ho illustrato il lavoro che abbiamo già fatto e i prossimi passi da fare per realizzare, a spese dell’Ente, la viabilità interna che collegherà l’area al centro abitato di Albinia. Un incontro molto positivo, al quale è seguito quello con il tenente colonnello Bianconi altrettanto positivo".

"Con il rappresentante dell’Aeronautica Militare – dice ancora il sindaco di Orbetello – abbiamo concordato che entro fine maggio si terrà un sopralluogo nell’area che sarà propedeutico a effettuare poi il picchettamento della porzione di terreno che ci serve ai fini della realizzazione della nuova viabilità, che è stata già individuata dai rilievi tecnici che abbiamo commissionato e che si sono conclusi di recente".

"Il frazionamento perciò – conclude il primo cittadino lagunare – è in dirittura di arrivo e presto potremo passare alla fase operativa della progettazione dell’opera. Da parte nostra teniamo aggiornato il comitato, con il quale abbiamo instaurato un dialogo costante e positivo".

La nuova viabilità interna si rende necessaria in seguito alla chiusura di uno degli incroci a raso che erano presenti sulla statale Aurelia, decisione presa per ridurre i rischi di incidenti ma che ha comportato anche l’eliminazione di un ingresso veloce per i residenti a Case Brancazzi sulla stessa arteria che oggi sono costretti a fare un lungo pezzo di strada in più per raggiungere Albinia.