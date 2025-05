A cena con ’Li Bindoli’. Tra un piatto e l’altro soprattutto risate

Una serata con buoni piatti e tanto buonumore, quella organizzata nell’hotel Baia d’Argento dove i commensali del ristorante hanno cenato con gli attori della compagnia teatrale amatoriale ’Li Bindoli’ di Porto Santo Stefano. All’evento erano presenti anche i rappresentanti di Artemare Club.

Durante la cena, fra una portata e l’altra, alcune delle attrici e degli attori della famosa compagnia teatrale santostefanese (Samantha Cimino, Stefano Solari, Francesca Casalini, Carlos Mastantuono, Maria Elisa Fanciulli e Angelo Galatolo, presenti ’dietro le quinte’ Susy Cecchi, Paola Iannetti e Clara Alocci e Fabiana Mataloni), hanno fatto divertire i presenti con quattro interventi, piccoli sketch scenici raccontando la storia di una famiglia di una volta, quando si facevano le schiacce di Pasqua in casa e si andavano a ’informarsi’ al forno, tempi in cui si sentiva per i vicoli il profumo dell’anice e dell’anisetta.

Così un capofamiglia insieme alla figlia, approfittando dell’assenza della moglie mamma, ’intrugliano’ gli ingredienti per modificare leggermente la vecchia ricetta della nonna ed offrire la schiaccia al presunto fidanzato della figlia, per far avvenire così il parentato, simpaticamente detto alla santostefanese il ’parapacchio’.

Risate a crepapelle come sempre con ’Li Bindoli’ che recitano in vernacoliere santostefanese, degustando le tante portare dell’eccellente ristorazione dell’hotel Baia d’Argento diretto da Carlo Baffigi, santostefanese e con un passato nella compagnia teatrale. Una serata così piacevole che alla fine sono state molte le richieste di ripetere l’iniziativa.