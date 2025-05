Tradizioni da difendere. Il Palio raccontato ai ragazzi

Parte la terza edizione di "Ti racconto il Palio", il progetto promosso dalla Consulta delle Contrade del Palio di Castel del Piano, in collaborazione con la suola primaria ’Santucci’, e con il patrocinio del Comune e della Regione. Appuntamento oggi dalle 10 alle 12 in piazza ’Carducci’ e, in caso di maltempo, l’evento si terrà nella sala consiliare. "Ti racconto il Palio" è un percorso educativo che coinvolge i bambini nella scoperta e nella narrazione del Palio: la festa più importante del paese, ma anche espressione identitaria della comunità, delle sue tradizioni e dei suoi valori. Il programma della giornata prevede l’introduzione al tema e i saluti istituzionali, la presentazione dei lavori delle classi prime (tour delle Contrade) e seconde (laboratorio Kamishibai) e la proiezione dei video realizzati dalle classi terze, quarte e quinte sulla presentazione del drappellone, la festa di Sant’Antonio e il corteo storico.

"Crediamo che il Palio non sia solo una festa, ma un patrimonio culturale vivo che si costruisce ogni giorno – afferma Claudio Franceschelli, presidente della Consulta delle Contrade –. Coinvolgere i bambini significa investire nel futuro della nostra comunità e trasmettere valori di identità, rispetto e collaborazione".

Il progetto ha coinvolto tutte le classi della scuola primaria, diventando un modello replicabile di collaborazione tra scuola, associazioni e territorio. "Questa è la dimostrazione concreta di cosa significa fare comunità – conclude Franceschelli –. È un’esperienza che arricchisce non solo i bambini, ma anche noi adulti, perché ci ricorda che il Palio è una storia che continua a scriversi ogni anno, grazie a chi la vive con passione e responsabilità".