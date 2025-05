’Un dolce per Paolo’. La sfida più golosa

Si è svolta ieri all’interno del ’Meq’ la quinta edizione del concorso di pasticceria ’Un dolce per Paolo’, evento organizzato dal Rotary Club Follonica in collaborazione con l’istituto superiore "Lotti" di Massa Marittima e patrocinato dal Comune con l’intento di ricordare la figura del compianto Paolo Peggi. Gli studenti del ’Lotti’ si sono messi all’opera per preparare dolci creativi e originali, consigliati consigliati dai loro insegnanti e da Stefano Peggi, figlio di Paolo e attuale proprietario della pasticceria di famiglia insieme alla madre Graziella. Quest’ultima faceva parte della giuria che aveva il compito di giudicare e valutare l’elaborato finale degli studenti. Alle 11 la competizione è iniziata ufficialmente e i sei gruppi di giovani cuochi hanno iniziato a presentare dettagliatamente i loro piatti alla giuria, spiegando perché avessero deciso di realizzare quel tipo di dolce e le ragioni dietro le scelte degli ingredienti. Fra i dolci presentati spiccavano cheesecake rivisitate, mousse al cioccolato con sopra i lamponi, copule di cioccolato fondente accompagnate da fette di caramello salato. Fra le più originali c’era un dolce ’carbonara’, ossia un dolce la cui composizione ricordava quella di un piatto di pasta alla carbonara, ma in realtà era realizzato con crema pasticcera, amido di mais e granella di cocco. Alla fine la giuria ha decretato come vincitore della competizione il piatto ’Dolce Rubino’, piatto che consisteva in dei piccoli pasticcini simili ’mignon’ composti da strati di crema di fragole e cioccolato bianco, ingredienti che sono stati scelti – hanno spiegato le due studentesse vincitrici – "perché i loro gusti si armonizzavano bene fra di loro".

Gabriele Pasquini